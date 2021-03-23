BIST 1.379
DOLAR 7,90
EURO 9,44
ALTIN 441,92
İNTERNETHABER TV

Kabine değişiyor mu işte iki ayrı liste!

24 Mart 2021 tarihinde yapılacak AK Parti kongresi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine değişikliğine gideceği görüşleri ağırlık kazanmaya başladı.

Erdoğan'ın ne düşündüğü henüz belli değil ama özellikle sosyal medyada üç ayrı bakanlar kurulu listesi dolaştırılıyor. O listelerden birinde Berat Albayrak ve Süleyman Soylu, Binali Yıldırım'la birlikte Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görülüyor.

Bir başka listede ise ne Berat Albayrak var ne de Süleyman Soylu... Mustafa Varank bir listede İçişleri Bakanı olarak belirlenirken, bir çok bakanın yerinin değiştirildiği görülüyor. Peki bu listeler doğru mu? Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı'ndan alınıyor mu? Berat Albayrak geri dönüyor mu? Hadi Özışık Perde Arkası programında o listeleri değerlendirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun namaz yalanı!
İstanbul'da İranlı kadın sokakta dehşeti yaşadı metrelerce sürüklendi
Seni Çok Bekledim 9. bölüm fragmanı
Sen Çal Kapımı 37. bölüm fragmanı
Ramo 37. bölüm fragmanı
Mucize Doktor 55. bölüm fragmanı
Alev Alev 20. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm fragmanı
Ekonomist Prof. Dr Emre Alkin'den dolar analizi
Antalya'da kağıt toplayan gencin dövülüp motosikletinin yakılma anı kamerada