Kabine değişiyor mu işte iki ayrı liste!

Erdoğan'ın ne düşündüğü henüz belli değil ama özellikle sosyal medyada üç ayrı bakanlar kurulu listesi dolaştırılıyor. O listelerden birinde Berat Albayrak ve Süleyman Soylu, Binali Yıldırım'la birlikte Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görülüyor.

Bir başka listede ise ne Berat Albayrak var ne de Süleyman Soylu... Mustafa Varank bir listede İçişleri Bakanı olarak belirlenirken, bir çok bakanın yerinin değiştirildiği görülüyor. Peki bu listeler doğru mu? Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı'ndan alınıyor mu? Berat Albayrak geri dönüyor mu? Hadi Özışık Perde Arkası programında o listeleri değerlendirdi.