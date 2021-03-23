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DÜNYA

İngiltere'de hamile kadına darp anı: Kafasına yastık kılıfı geçirip yumruk attı

İNGİLTERE'de bir şahıs, arkasından takip edip başına yastık kılıfı geçirdiği kadına defalarca yumruk attı. Görüntülere ülkede tepkiler çığ gibi büyüdü.

İngiltere’nin başkenti Londra’da kimliği belirsiz bir kişi, hamile kadını acımasızca darp etti. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde, saldırganın 27 haftalık hamile kadını takip ederek, arkasından sessizce yaklaştığı ve kafasına yastık kılıfı geçirdiği görülürken, saldırgan daha sonra kadını defalarca kez yumruklayarak darp etti.

Kadın, saldırgandan kaçarak kurtulurken, saldırgan da ters yöne doğru kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

Korkulan olmadı
Hastaneye kaldırılan kadının ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Saldırganın ise polis tarafından arandığı aktarıldı.

Polis, saldırının nefret suçu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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