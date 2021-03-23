BIST 1.378
DOLAR 7,88
EURO 9,40
ALTIN 441,43
YEREL

İstanbul'da kameraya bakınca fark etti! Hırsızın pişkin hali pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da saniyeleri içinde tekstil aracından malzeme çalan hırsızın pişkin tavırları görenleri şaşırttı.

Olay, 20 Mart Cumartesi günü saat 12.30 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, Serkan Küçük isimli esnaf, tekstil malzemesi bırakmak için atölyeye geldi. Hafif ticari aracını park eden Küçük, daha sonra malzemeleri atölyeye taşımaya başladı.
Bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen genç bir şahıs, aracın açık olduğunu fark edip, beklemeye başladı. Yaklaşık bir dakika bekleyen ve Küçük’ün atölyenin içine girdiğini gören şahıs, aracın içindeki yaklaşık 2 bin 500 TL değerindeki telefonu çaldı. Bu sırada durumu gören başka bir esnaf, rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsıza tepki gösterdi, fakat şahıs duruma aldırış etmeden olay yerinden uzaklaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Konkordato nedir? Konkordato ile borçlar ertelenir mi?
Hindistan’da tribün çöktü: 100’den fazla yaralı
CNN Türk Hulki Cevizoğlu ile Altan Tan birbirine girdi Ahmet Hakan küplere bindi
Kabine değişiyor mu işte iki ayrı liste!
İstanbul'da İranlı kadın sokakta dehşeti yaşadı metrelerce sürüklendi
Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölüm fragmanı
Seni Çok Bekledim 9. bölüm fragmanı
Sen Çal Kapımı 37. bölüm fragmanı
Son Yaz 13. bölüm fragmanı
Ramo 37. bölüm fragmanı