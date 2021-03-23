İstanbul'da kameraya bakınca fark etti! Hırsızın pişkin hali pes dedirtti

Olay, 20 Mart Cumartesi günü saat 12.30 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, Serkan Küçük isimli esnaf, tekstil malzemesi bırakmak için atölyeye geldi. Hafif ticari aracını park eden Küçük, daha sonra malzemeleri atölyeye taşımaya başladı.

Bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen genç bir şahıs, aracın açık olduğunu fark edip, beklemeye başladı. Yaklaşık bir dakika bekleyen ve Küçük’ün atölyenin içine girdiğini gören şahıs, aracın içindeki yaklaşık 2 bin 500 TL değerindeki telefonu çaldı. Bu sırada durumu gören başka bir esnaf, rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsıza tepki gösterdi, fakat şahıs duruma aldırış etmeden olay yerinden uzaklaştı.