Orhan Pamuk'tan skandal Ayasofya çıkışı İstanbul'da yüzde 55 alan CHP nasıl sessiz kalır?

Yazar Orhan Pamuk, T24'e verdiği röportajda Ayasofya Camii'nin aslına döndürülmesiyle ilgili tartışılacak açıklamalarda bulundu.

Pamuk, "CHP'nin siyaseten tepkiden kaçındığını belirterek, "Ayasofya Atatürkçü laikliğin en önemli simgelerinden biriydi. Halk partisinin yüzde 55 oy aldığı İstanbul'da sessiz kalmasını, hatta arka sıralarda kalabalığa su dağıtmasını pek çok kişi gibi ben kavrayamadım." dedi.