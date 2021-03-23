Pirinç pilavı nasıl yapılır tane tane lezzet!

Sebze yemeklerinin, et yemeklerinin, sulu yemeklerin ya da sadece bir kâse yoğurt, bir tabak salatanın yanında en iyi ne gider diye sorsak şüphesiz herkesin aklına ilk olarak pirinç pilavı gelir. Güzel, tane tane ve parlak bir pirinç pilavı her zaman mümkün olmuyor. Peki, pirinç pilavı nasıl yapılır? İşte sizin için hazırladığımız pirinç pilavı tarifi. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tere yağ, 2 Su bardağı pirinç, 3 Su bardağı sıcak su.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

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