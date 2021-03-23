BIST 1.378
DOLAR 7,88
EURO 9,40
ALTIN 441,43
GÜNCEL

İşte gerçek haber bu! Sivas'ta küçük çocuk köpeği ısırdı o anlar kameraya yakalandı

Gazetecilik okullarında ilk derste "Köpek insanı ısırırsa haber değildir, insan köpeği ısırırsa haberdir" kuralı öğretilir. Sivas'ta da küçük bir çocuk hortumu paylaşamadığı köpeği ısırdı. Gerçek bir haberin konusu oldu...

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde köpek insanı ısırınca değil, insan köpeği ısırınca haber olur sözü gerçek oldu. Yurt dışından ailesi ile birlikte memleketi Sivas’ın Altınyayla ilçesine gelen 3 yaşındaki Ömer Tokmak, evin bahçesinde hortumla oynamaya başladı.

O sırada bahçede bulunan yavru köpekte oyuna dahil oldu. Bu duruma sinirlenen minik Ömer, yavru köpeğin hortumla oynamasını istemeyerek köpeği ısırdı. O esnada durumu gören çocuğun yakınları gülme krizine girdi. Minik Ömer’in yavru köpeği ısırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Emirhan Kartal, minik Ömer’in köpeği ısırdığını belirterek, “Bir gün kapının önünde otururken arkadan bir sesler gelmeye başladı. Ailecek bakmaya gittik. Kale mahallesinin torunu Gazi Tokmak’ın torunu Ömer Tokmak, köpekle kavga ediyordu. Bizde o esnada güldük videoya çektik. Sosyal medyaya attık” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da Rabia'yı öldüren katil kocaya destek çıktılar: Adamsın adam
İngiltere'de hamile kadına darp anı: Kafasına yastık kılıfı geçirip yumruk attı
İstanbul'da kameraya bakınca fark etti! Hırsızın pişkin hali pes dedirtti
Konkordato nedir? Konkordato ile borçlar ertelenir mi?
Galatasaraylı futbolcu Mohammed'in çantasının çalınma anı kamerada
CNN Türk Hulki Cevizoğlu ile Altan Tan birbirine girdi Ahmet Hakan küplere bindi
Kabine değişiyor mu işte iki ayrı liste!
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun namaz yalanı!
İstanbul'da İranlı kadın sokakta dehşeti yaşadı metrelerce sürüklendi
Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölüm fragmanı