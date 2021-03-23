Trabzon'da dayısının tehdit ettiği Selma: Ağzımda torpil patlatmaya çalıştı

Olay, geçtiğimiz pazar günü Ortahisar ilçesinde Kalkınma Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre üniversite öğrencisi S.H.B. anneannesinin evine gittiği sırada gelen dayısı tarafından 4 saat boyunca rehin alındı. O anları sosyal medyadan yayınlayan S.H.B. yardım çağrısında bulundu. Görüntülerde genç kıza yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunan şüpheli, 4 saatin sonunda evden ayrıldı.

"Canımıza kıymadan bize yardım edin"

Savcılığa suç duyurusunda bulunan S.B.H., "Dayımın akıl sağlığı yerinde değil. Son dönemlerde de ilaçlarını kullanmadığı için şiddete çok eğimli oldu. Kafasında uydurduğu senaryolarla üzerimize sürekli yürüyor. Bizi tehdit ediyor. Hakaret edip, şiddette bulunuyor. Öldürmekle tehdit ediyor. Kapımızı sürekli kilitlemek zorunda kalıyoruz, korkudan dışarıya çıkamıyoruz. Dayım ‘benim raporum var. Size istediğimi yaparım. Bana bir şey olmaz’ diyerek üzerimize geliyor. Canımıza kıymadan lütfen bize yardım edin" dedi. Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, 'eve yaklaşmama' tedbiri ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada paylaşım yaparak yardım isteyen S.H.B. “Dayım tarafından anneannem ve ben 4 saat rehin alındık. Ölüm ile tehdit edildik. Ağzımda torpil patlatma girişiminde bulundu. Daha önce birçok dosyası olmasına rağmen sadece uzaklaştırma kararı ile serbest bırakıldı. Bir caninin tutuklanması için benim ya da ailemden birinin ölmesi gerekmiyor. Saatlerce psikolojik şiddet ve ölüm tehlikesi içindeydik. Yine bir can gitmeden yardım edin bana sesimi duyurun. Ben kendime yaşama ihtimali vermedim. Ölürken canım nasıl az acır diye düşündüm, acımasın diye dua ettim. Bugün yaşıyorum, yarın ne olacak?" dedi.