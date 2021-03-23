Yozgat Sorgun'da çıkan dev hortum görenleri korkuttu
YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde çıkan dev hortum görenleri korkuttu. O anlar, cep telefonu kamerasında yansıdı.
YOZGAT’ta meteorolojinin uyarılarının ardından yağış etkili oldu.
Sağanak yağmur ve dolu yağışının ardından Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Garipler, Eyneli, Külhüyük ve çevre köylerde hortum oluştu. Hortumu fark eden köy sakinleri korku dolu anlar yaşadı.
Dev hortum çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.