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Yeni Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nin Yükümlülükleri

10 Mart'ta yayımlanan uzaktan çalışma yönetmeliği ile birlikte evden çalışma sürecine işçi ve işveren açısından yeni hukuksal yükümlülükler getirildi. Bahar Saygılıer'in sunumuyla gerçekleşen Bir Bilen programının bu bölümünde Avukat Arda Görener Uzaktan çalışma yönetmeliği, kısa çalışma ödeneği ve pandemi döneminde ücretsiz izinler ile alakalı bilgiler verdi.

10 Mart'ta yayınlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği hakkında ayrıntıları Avukat Arda Görener anlattı. Pandemi süreciyle birlikte başlayan kısa çalışma ödeneği ile alakalı süreç 31 Mart'ta sona eriyor.  Kısa çalışma ödeneğinde başvuru şartları nelerdir? Bu dönemde primler nasıl hesaplanıyor? Pandemi sürecinde iş sözleşmesinin iptali mümkün mü? Hepsi ve daha fazlası Bahar Saygılıer'in sunumuyla Bir Bilen programında... 

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