Yeni Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nin Yükümlülükleri

10 Mart'ta yayınlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği hakkında ayrıntıları Avukat Arda Görener anlattı. Pandemi süreciyle birlikte başlayan kısa çalışma ödeneği ile alakalı süreç 31 Mart'ta sona eriyor. Kısa çalışma ödeneğinde başvuru şartları nelerdir? Bu dönemde primler nasıl hesaplanıyor? Pandemi sürecinde iş sözleşmesinin iptali mümkün mü? Hepsi ve daha fazlası Bahar Saygılıer'in sunumuyla Bir Bilen programında...