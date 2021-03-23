Esra Erol neden ağladı? Ünlü sunucu Keziban'a dayanamadı

Esra Erol bugün canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Çocuklar söz konusu olduğunda ne kadar hassas olduğu bilinen ünlü sunucu, ele aldığı son olayda hayli duygusal anlar yaşadı. Esra Erol'u ağlatan ise psikolojik sorunları olan bir annenin çocuklarından ayrı kalmasıydı. Keziban'ı çocuklarıyla buluşturan Esra Erol, onun özel durumunu bir türlü anlamayan eşine ve ailesine isyan etti.

Ünlü sunucu Keziban'a sahip çıkarken, bir anne olarak neler yaşadığını ailesine anlatmaya çalıştı. Bu sırada gözyaşlarına boğulan Esra Erol, içinden geldiği gibi hem ağladı hem de diyeceklerinin hepsini söyledi.