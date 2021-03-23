Gestasyonel diyabet tedavisi nasıl olur?

Bazı kişilerde gebelik öncesi yeterli insülin salgılayabilen pankreas hücreleri gebeliğin ilerlemesiyle yeterli insülin salgılayamaz, bu nedenle daha önce diyabet belirtisi olmadığı halde gebelik boyunca kan şekeri yükselebilir ve bu duruma gestasyonel diyabet denir. Peki gestasyonel diyabetin tedavisi nasıl olmaktadır? Merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt anlattı...