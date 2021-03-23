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SAĞLIK

Gestasyonel diyabet tedavisi nasıl olur?

Gebelik zamanında ortaya çıkan diyabete ''Gestasyonel Diyabet'' denmektedir. Peki gestasyonel diyabetin tedavisi nasıl olmaktadır? İşte merak edilenler...

Bazı kişilerde gebelik öncesi yeterli insülin salgılayabilen pankreas hücreleri gebeliğin ilerlemesiyle yeterli insülin salgılayamaz, bu nedenle daha önce diyabet belirtisi olmadığı halde gebelik boyunca kan şekeri yükselebilir ve bu duruma gestasyonel diyabet denir. Peki gestasyonel diyabetin tedavisi nasıl olmaktadır? Merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt anlattı...

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