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MAGAZİN

Cemal Can merakla beklenen şarkısının tanıtımını yayımladı

Survivor 2020 yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven, dün sosyal medya hesabından ilk şarkısının tanıtımını paylaştı.

Sosyal medya fenomeni ve Survivor 2020 yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven yeni projesi için gün sayıyor. Müzik çalışmalarına başlayan Canseven, ilk şarkısı "Kahraman"ın tanıtımını takipçileri ile paylaştı.

Canseven'in Sinan Akçıl imzası taşıyan yeni şarkısı 25 Mart Perşembe günü dinleyiciler ile buluşmaya hazırlanıyor.

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