Köşeye sıkışmanın sorumlusu büyük ekonomist Erdoğan'dır!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, "Merkez Bankası Başkanı'nı göreve geldikten 4,5 ay sonra bir gece yarısı görevden almak, akıldan ve mantıktan uzak, ekonomiyi de uçuruma sürükleyen bir adımdır" "Türkiye, faiz ile kur arasına sıkışmıştır. Türkiye ekonomisinin, bu şekilde köşeye sıkışmasının temel sorumlusu da büyük ekonomist Sayın Erdoğan'ın ta kendisidir" "Madem, kafanızı karıştıran maddeler vardı o zaman sözleşmeyi neden imzaladınız? Madem şüpheleriniz vardı, o zaman neden bir de adını İstanbul Sözleşmesi koydunuz?" ifadelerini kullandı.