BIST 1.377
DOLAR 7,86
EURO 9,38
ALTIN 436,98
İNTERNETHABER TV

Kılıçdaroğlu'ndan kötü yönetim iddiası!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse endişe etmesin. Kadın kardeşlerim de endişe etmesin. Zaten siz mücadelenizi yapacaksınız. Bizim mücadelemiz size destek vermektir" diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye yönelik kapatma davası ile ilgili ise, "Demokrasilerde parti kapatmak doğru değildir, seçimle gelenler seçimle gider" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gestasyonel diyabet tedavisi nasıl olur?
Köşeye sıkışmanın sorumlusu büyük ekonomist Erdoğan'dır!
Özge Ulusoy'un başına çöp poşeti geçirdiler
Orhan Pamuk'tan skandal Ayasofya çıkışı İstanbul'da yüzde 55 alan CHP nasıl sessiz kalır?
Trabzon'da dayısının tehdit ettiği Selma: Ağzımda torpil patlatmaya çalıştı
TEM Hadımköy’de zincirleme kaza: 4 yaralı
İşte gerçek haber bu! Sivas'ta küçük çocuk köpeği ısırdı o anlar kameraya yakalandı
Antalya'da Rabia'yı öldüren katil kocaya destek çıktılar: Adamsın adam
İngiltere'de hamile kadına darp anı: Kafasına yastık kılıfı geçirip yumruk attı
İstanbul'da yasak olmasına rağmen oynadılar! Yakayı ele verdiler