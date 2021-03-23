Kılıçdaroğlu'ndan kötü yönetim iddiası!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse endişe etmesin. Kadın kardeşlerim de endişe etmesin. Zaten siz mücadelenizi yapacaksınız. Bizim mücadelemiz size destek vermektir" diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye yönelik kapatma davası ile ilgili ise, "Demokrasilerde parti kapatmak doğru değildir, seçimle gelenler seçimle gider" dedi.