Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Milas yangınlarında son durum Bakan Pakdemirli güzel haberi duyurdu

TÜRKİYE'de 28 Temmuz'dan bu yana farklı bölgelerde çıkan 208 yangından 196'SI kontrol altına alındı. 12 yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Milas'ta Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşan yangın kontrol altına alındı. Öte yandan Marmaris'ten iyi haber geldi. Mehmet Oktay yangının son bulduğunu ve soğutma çalışmalarının başladığını duyurdu.

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Türkiye'nin cennet köşeleri yangınlarla kavruldu. Birçok canlı ve ev kül oldu. 10 gündür süren yangınlarda 8 kişi hayatını kaybetti. 28 Temmuz'dan bu yana farklı bölgelerde çıkan 197 yangından 185'i kontrol altına alındı.

Manavgat, Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Milas yangınlarında son durum ne? İşte saat saat gelişmeler...

16.00 KÖYCEĞİZ 5 MAHALLE BOŞALTILIYOR

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını nedeniyle 5 mahalle önlem amaçlı tahliye edildi.

Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, Çayhisar, Zeytinalanı, Pınarköy, Sazak ve Çövenli mahallelerini etkisi altına aldı.Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle 5 mahalle tedbiren boşaltıldı. Mahalle sakinleri araçlarla güvenli bölgeye gitmeye başladı.

15.40 MANAVGAT VE GÜNDOĞMUŞ'TAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat ve Gündoğmuş'taki orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Pakdemirli, "ANTALYA MANAVGAT VE GÜNDOĞMUŞ YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden #OrmanınKahramanları’nı yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

14.30 İHTİYAÇ LİSTESİNİ PAYLAŞTI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, ihtiyaç listesini ve yardımı kabul edecek mahallelerin adreslerini sosyal medya hesasından paylaştı.

12.30 MARMARİS KONTROL ALTINDA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Marmaris'teki yangının kontrol altına alındığını şu sözlerle açıkladı:

"Bölgedeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor."

11.00 MANAVGAT'TA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İlçede 28 Temmuz'da başlayan, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan ve birçok mahallenin yanmasına neden olan alevlerin kontrol altına alınması için ekipler yoğun mücadele veriyor. Yangın, Kızıldağ'da etkisini sürdürüyor. Gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla yangına müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklar ile söndürme çalışmalarına yeniden başlandı.

10.55 208 YANGINDAN 196'SI KONTROL ALTINDA

OGM, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin özellikle güney kesimlerini etkisi altına alan orman yangınlarının son durumuna ilişkin şu bilgilere yer verdi:

"Saat 09.45 itibariyle 28 Temmuz-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Türkiye'de meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır."

10.00 MUĞLA'DAKİ YANGINLARDA SON DURUM

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla'da devam eden orman yangınlarıyla ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Bodrum, Marmaris, Seydikemer'deki yangınlar söndürüldü. Yangınlar Milas'ta 5 noktada, Kavaklıdere'de 2 noktada, Köyceğiz'de Ağla yaylasında, Menteşe'de ise bir çok farklı noktalarda devam ediyor.

09.30 MİLAS'TAN BİR İYİ HABER

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat duyurdu. Gürceğiz'deki yangın kontrol altına alındı. Başkan şu bilgiyi verdi:

-Sabahtan bu yana 2 helikopter ile müdahale yapılan Gürceğiz’de yangın kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışmaları yapılıyor. Tüm söndürme ekipleriyle Gürceğiz ve Yeniköy Termik Santrali bölgesindeyiz.

07.17 TUTUKLANDILAR

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda yangına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

05.45 MARMARİS'TEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Türkiye'nin tatil cenneti Marmaris'ten güzel haber geldi. Marmaris Belediye Başkanı, yangının söndürüldüğünü duyurdu.

05.20 KÖYCEĞİZ'DE BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınının yayılması üzerinde Sazak Mahallesi tahliye edildi. Mahalle sakinleri ve ekipler, orman yangınına müdahale etti.

05.00 YANGIN SONRASI YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜ

Muğla’da 8 gün önce Marmaris’te başlayın tüm ili saran orman yangınlarında binlerce dönüm yeşil alan simsiyah oldu. Yangın sonrası oluşan manzara görenlerin yüreklerini dağladı.