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Antalya'da yangın bölgesinde provokasyon yapan kadın tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde evinin yandığını ve müdahale edilmediğini öne süren kadın, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamasıyla tutuklandı.

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ANTALYA Gündoğmuş ilçesinde Y.T. isimli kadın, yangın bölgesine giderek evinin yandığını ve müdahale edilmediğini ileri sürerek bağırmaya başlamıştı. Olay yerinde bulunan bir gazeteciye de aynı şeyleri söyleyen Y.T ile ilgili yapılan araştırmada evinin yanmadığı ve herhangi bir malının zarar görmediği tespit edildi.

Bunun üzerine Y.T. hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' etme suçlamasıyla tutuklandı. Y.T.'nin ifadesinde olay günü alkol aldığını, kendisine mikrofon uzatanlara konuştuğunu söylediği öğrenildi.

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