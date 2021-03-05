Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerler için dünyadan taziye mesajları

BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalındaki helikopter kazasında 11 askerimiz şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Acı haber sonrası dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye destek mesajları yağdı.

Abone ol

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar, "Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim" dedi.

"Türk askerlerinin şehit olması beni derinden üzdü''

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Aliyev, "Aziz kardeşim" diye başladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu Türk askerlerinin şehit olması haberi beni derinden üzdü. Size, şehitlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyor, yaralılara şifa diliyorum. Allah rahmet eylesin."

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Twitter hesabından Türk halkına taziye dileklerinde bulundu.

NATO'dan dayanışma mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti, NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Gürcistan'dan taziye mesajı

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için taziyelerini iletti.

Zalkaliani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için taziyelerini sunduğunu söyledi.

Kazadan dolayı üzüntü içinde olduğunu ifade eden Zalkaliani, mesajında şunları kaydetti:

"Düşünceler ve dualarımız bu trajedinin kurbanları ve sevdiklerini kaybedenlerin yanındadır, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Türkmen Bakan Maruf'tan başsağlığı mesajı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Bingöl'den Bitlis'e gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakan Maruf, AA muhabirine gönderdiği mesajında, "Bitlis Tatvan yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 Türk askerinin şehit olması haberi bizi derinden üzmüştür." ifadesini kullandı.

Tüm Türkiye'ye başsağlığı dileyen Türkmen Bakan, şunları kaydetti:

"Yüce Allah'tan şehitlere rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türkiye Cumhuriyetine taziye dileklerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Allah rahmet eylesin."

Somali'den taziye mesajı

Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Nur, Twitter hesabında, helikopter kazasını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Kötü günlerimizde bizden desteğini esirgemeyen Türk milletinin acısı bizim de acımızdır." ifadesini kullandı.

Türk halkına başsağlığı dileyen Nur, "Hayatını kaybeden kahraman şehitlere Allah'tan rahmet dilerim." açıklaması yaptı.

İngiltere'den şehit askerler için taziye mesajı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Bingöl'den Bitlis'e gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için üzüntülerini iletti.

Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bitlis'te meydana gelen ve Türk askerlerinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bir askeri helikopter kazasına ilişkin haberi üzüntüyle öğrendim. Kalbim bu gece (askerlerin) aileleri ve tüm Türkiye ile." ifadesini kullandı.

Chilcott da Twitter hesabından, "Bitlis'te bir askeri helikopterin düştüğü ve 9 askerin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle aldım. Müttefikimiz Türkiye'nin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.

Türkiye'deki yabancı misyonların mesajları

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce paylaşılan mesajda, "ABD Büyükelçiliği olarak, #Bitlis'teki elim helikopter kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan Türk askerleri için en derin taziyelerimizi ve üzüntülerimizi iletiyoruz. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşır, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bitlis’te askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı taziye mesajında, "Bitlis'te bir askeri helikopterin düştüğü ve 9 askerin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle aldım. Müttefikimiz Türkiye'nin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise, Türkiye'nin acısını derinden paylaştıklarını ifade ederek, "AB Türkiye Delegasyonu olarak, kazada yaşamını kaybedenlerin ailelerine, dostlarına ve Türkiye'ye en derin taziyelerimizi ifade ederken, yaralılara acil şifalar dileriz." mesajını paylaştı.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Twitter hesabından Türkçe yayımladığı mesajında, "Türkiye ordusuna ait helikopterin düşmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybetmesine ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan acı hadise dolayısıyla Türkiye Devleti, halkına ve kederli ailelerine başsağlığı diler; Yüce Allah'tan hayatını kaybedenlere rahmet; yaralılara acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha da, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı mesajında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi. Sybiha, mesajında "Türkiye'nin başı sağ olsun!" ifadelerine yer verdi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince Twitter hesabından yapılan paylaşımda, helikopter kazası haberinin acıyla öğrenildiği belirtilerek, "Bu üzücü anda Türk halkının yanındayız, hayatını yitirenlerin ailelerine kalben başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.