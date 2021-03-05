BIST 1.537
DOLAR 7,52
EURO 8,97
ALTIN 409,72
HABER /  YEREL

Tuzla'da et üretim tesisinde yangın! 2 kişi öldü

TUZLA'da et ürünleri üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Abone ol

Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi'nde bulunan 200 bin metrekarelik alanın üzerine kurulu fabrikanın bir kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 6 saatte söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından 2 kişinin cesedine ulaşıldı. 

İtfaiye ekipleri yoğun dumandan etkilenen bir kişiyi de tesisin içerisinden çıkardı. Yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. 

İstanbul İtfaiyesinden alınan bilgiye göre yangın amonyak tanklarının bulunduğu kısımda etkili oldu.

Patlama riski nedeniyle birçok itfaiye aracını tesis dışına çıkaran ekipler, dönüşümlü ve kontrollü bir şekilde yangına müdahale etti.

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de tesisin çevresinde ölçümlerde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Eyüpsultan'da binanın çatısı alev alev yandı
Taylan Antalyalı'nın neden kesik yediği ortaya çıktı
İstanbul'un suyu 2 ayda yüzde kaç arttı?
TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu uyardı: Risk çok büyük, eğitim sistemi lego gibi çöker
Ekrem İmamoğlu 'Divanhane' açıklaması: Suç duyurusunda bulunacağız
Esenler'de 'polis dövdü' dedi foyasını kameralar ortaya çıkardı
Şentürk Aydınyer kimdir Bitlis şehidi kaç yaşında hikayesi
TFF'den stat zeminleri için yeni talimatname
TSK Personel Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
İETT otobüsünde mastürbasyon skandalında ilk duruşma! Yakalama kararı çıkartıldı
Yorumlar