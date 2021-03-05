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Ekrem İmamoğlu 'Divanhane' açıklaması: Suç duyurusunda bulunacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kasımpaşa'daki Divanhane'nin yıkımıyla alakalı 'tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız' açıklamasını yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Kasımpaşa'daki Divanhane'nin durumuyla ilgili paylaşım yaptı. İmamoğlu, "Yol geçmeyecek ama Bakanlık ısrarla Osmanlı mirası yapıyı yıkıyor, tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

İmamoğlu, "Ulaştırma Bakanlığı yol bahanesiyle Kasımpaşa'daki Divanhane'yi yıkmaya başlamıştı, UTK kararıyla artık yol geçmeyecek ama Ecdad Mirasını yıkmada ısrarcı" ifadelerini kullandı. 

İmamoğlu'nun paylaşımı:

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