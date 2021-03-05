Nazmi Yılmaz kimdir Bitlis şehidi geride 1 yaşında oğlunu bıraktı

BİTLİS'ten gelen kara haber Türkiye'nin bağrını yaktı. 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimizde tedavi görüyor. Bitlis şehitlerinin ailelerine kara haber bir bir giderken 28 yaşındaki Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz'ın hikayesi yürek burktu. 1'i polis 3 kardeşi bulunan Nazmi Yılmaz'ın 1 yaşında oğlu var.

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BİTLİS şehitleri yüreğimizi yaktı, 11 eve şehit ateşi düştü. Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen askerlerden biri de 28 yaşındaki Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz oldu.

Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz: Bitlis'te düşen helikopterde şehit olan Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz'ın (28) Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Kuşkayası Mahallesi'nde yaşayan Tayfur ve Elif Yılmaz çiftine acı haberi Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile askeri yetkililer verdi.

Yılmaz, çifti çocuklarının şehadet haberi ile gözyaşlarına boğuldu. Eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları taziye ziyaretine geldi.

1'i polis 3 kardeşi bulunan ve 2 yıl önce de Gizem Yılmaz ile hayatını birleştiren şehit Nazmi Yılmaz'ın 1 yaşında Tayfur adına oğlu olduğu belirtildi.