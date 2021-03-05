Kurt katliamına tepki yağdı! 60 saatte 216 kurt öldürüldü

ABD'de av sezonunda günlük avlanma limitlerine uymayan avcılar 60 saatte 216 gri kurt öldürdü.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Wisconsin eyaletinde geçen hafta başlayan kurt avlama sezonunda avlanma limitlerini aştı. Limitlere uymayan avcılar 60 saatte 216 gri kurdu katletti. Yetkililerin belirttiği kotanın yaklaşık yüzde 82'in üzerinde avlanma yapıldığını ifade eden, Wisconsin’in doğal kaynaklar departmanı, bir hafta sürmesi planlanan sezonu 4 gün erken bitirdi.



Departman yetkilileri, öldürülen gri kurtların sayısı karşısında şaşkınlığa uğradıklarını ve bu sebeple azlanma sezonunu erken bitirdiklerini ifade etti. Avlanma düzenlemelerine göre, devlet yetkililerinin, kurt nüfuslarını istikrara kavuşturmak amacıyla toplam 200 kurt itlaf hedefi var, ancak Yerli Amerikan kabileleri her yıl 81 kurtluk bir kota talep ediyor. Kabileler, kurtları kutsal kabul ettikleri için genellikle kendilerine düşen payı öldürmek yerine korumaya alıyor.