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Şentürk Aydınyer kimdir Bitlis şehidi kaç yaşında hikayesi

BİTLİS'ten gelen kara haber Türkiye'nin bağrını yaktı. 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimizde tedavi görüyor. Bitlis şehitlerinin ailelerine kara haber bir bir giderken aslen Karslı olan Albay Şentürk Aydınyer'in hikayesi yürek burktu. 20 senedir Ankara’da yaşayan Şentürk Aydınyer baba evi bayraklarla donatıldı.

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BİTLİS şehitleri yüreğimizi yaktı, 11 eve şehit ateşi düştü. Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen askerlerden biri de Albay Şentürk Aydınyer oldu. 

Albay Şentürk Aydınyer: 11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının kaza kırım sonucunda yaşandığı Milli Savunma Bakanlığı tarafından aktarıldı. Elim kazada şehit olanlardan birisi de Albay Şentürk Aydınyer olduğu belirtildi.

Yaklaşık 20 senedir Ankara’da ikamet ettiği belirtilen Albay Şentürk Aydınyer’in acı haberi ailesine ulaştı. Ankara’daki baba ocağı Türk bayrakları ile donatılan şehit Albay Aydınyer'in naaşı yarın Ankara'da düzenlenecek cenaze namazının hemen ardından toprağa verileceği kaydedildi.

Aslen Kars Dikme Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu duyuruldu.

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