BIST 1.538
DOLAR 7,54
EURO 8,99
ALTIN 409,95
HABER /  YEREL

İETT otobüsünde mastürbasyon skandalında ilk duruşma! Yakalama kararı çıkartıldı

İSTİNYE Dereiçi - Kabataş arası sefer yapan İETT otobüsünde mastürbasyon yaptığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başladı. Mahkeme heyeti duruşmaya gelmeyen sanık M.R.Ö hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

Abone ol

26 Ekim 2020 tarihinde İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde mastürbasyon yaptığı iddia edilen M.R.Ö.'nün (44) yan koltukta oturan kadın yolcu tarafından kaydedilmişti. Duruşmanın müştekisi P.Ç verdiği beyanda, "Sanık bulunduğun otobüsteydi. Elini pantolonunun içine sokmadan pantolonunun üstünden cinsel organıyla oynamaya başladı. Bunu yaparken sürekli bana bakıyordu. Net bir şekilde eylemini bana yönelttiğini anladım ve gördüm. Ben de telefonla olan biteni kaydettim. Yaklaşık yarım saat eylemine devam etti. Bir ara uyudu uyanıp tekrar aynı hareketleri yaptı" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti sanığın belirttiği adreste bulunmaması anlaşıldığından yakalama emri çıkarttı.

3 yıla kadar hapsi istenmişti

Öte yandan olay sonrası kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan M.R.Ö'nün 5'i cinsel taciz, 1'i hayasızca hareketler olmak üzere toplamda 7 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıkmıştı. M.R.Ö. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 'cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir ve Şırnak'ta PKK/KCK soruşturması! 4 şüpheli gözaltında eski HDP'li yöneticiler de var
Nazmi Yılmaz kimdir Bitlis şehidi geride 1 yaşında oğlunu bıraktı
Ersun Yanal, 2021'in yenilmeyen tek teknik direktörü
Kurt katliamına tepki yağdı! 60 saatte 216 kurt öldürüldü
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Bitlis’teki helikopter kazasıyla ilgili taziye mesajı
MHP'li vekil Ahmet Erbaş o mesajı amca oğlu için paylaştığını bilmiyordu yürek burkan detay...
Bitlis şehidi Tolga Demirci kimdir memleketi neresi?
Samatta: Biz hala inanıyoruz, taraftarlarımız da inansın
Acı haberle kahroldular! Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın ablası konuştu
Premier Lig ekibi Cyle Larin'i transfer etmek istiyor
Yorumlar