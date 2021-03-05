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Esenler'de 'polis dövdü' dedi foyasını kameralar ortaya çıkardı

İhlas Haber Ajansı

Esenler'de maske takmayan ve polisle tartışan Harun Ç, gözaltına alındı. Nezarethaneye konulan Harun Ç, ertesi gün polisin kendini darp ettiğin iddia ederek şikayetçi oldu. "Polis beni dövdü" diyen zanlının nezarethanede kafasını parmaklıklara vurduğu anlar kameralara yansıdı.

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Olay Esenler'de yaşandı. Harun Ç. maske takması konusunda kendisini uyaran polislerle tartıştı. Maske takmamakta ısrar eden Harun Ç., polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan şahıs, bu kez "polis beni dövdü" diyerek şikayetçi oldu.

Polisten şiddet gördüğünü iddia eden şahsın foyası kısa süre sonra ortaya çıktı. Nezarethanenin güvenlik kamera görüntülerinde Harun Ç.'nin kafasını defalarca demir parmaklıklara vurduğu, polis memurunun zanlıyı engellemeye çalıştığı görüldü.

Çocuk istismarından kaydı çıktı

Harun Ç.'nin "küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı", "alıkoyma" gibi suçlardan 17 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

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