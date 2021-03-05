Taylan Antalyalı'nın neden kesik yediği ortaya çıktı

Galatasaray’da sezonun en flaş ismi olan Taylan Antalyalı son haftalarda formayı unuttu. Fatih Terim'in Taylan Antalyalı'yı neden kulübeye mahkum ettiği ortaya çıktı.

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Taylan Antalyalı, Süper Lig’deki son 4 maçta sadece 28 dakika süre aldı. Kasımpaşa ve Ankaragücü maçlarında şans bulamayan Taylan, Alanya’da 11 dakika, Erzurum maçında 17 dakika sahada kaldı. Bu sezon sürekli ilk 11’de forma giyen ve buna bağlı olarak ligin ilk yarısında kasık ağrılarından şikayetçi olan Taylan’da ayrıca pubis başlangıcı tespit edildi. Yoğun maç trafiğinin yol açtığı kasık ağrısı ve pubis başlangıcı şikayetleri oldu. Ancak Taylan’ın şikayetleri ligin ilk yarısındaki yoğunluğa bağlı yorgunluklardı.

Neden kesik yediği ortaya çıktı

Ligde Fenerbahçe derbisinde son kez ilk 11’de yer alan Taylan, kupada da elendikleri Alanya maçında 11’de forma giymişti. Taylan’ın kulübeye çekilmesinde pas hataları ve riskli oyununun da önemli bir etken olduğu belirtildi. Gedson'un ara transferde kiralanması ve kadroya hızlı bir giriş yapması en fazla Belhanda’yı vurmuş gibi gözükse de Taylan da bu durumdan önemli ölçüde etkilendi.

Etebo, Taylan'ın yerini aldı

Nijeryalı futbolcu Etebo orta sahadaki defansif özellikleriyle Taylan’ın önüne geçti. Fatih Terim’in son dönemde 6 numarada sürekli Etebo’yu tercih etmesi dikkat çekti.