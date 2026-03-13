BIST 13.067
Binance TR ve Yapı Kredi lira işlemlerinde işbirliğine gitti

Kripto varlık platformu Binance TR, Yapı Kredi ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle kullanıcılarına kesintisiz Türk lirası işlemi yapma imkanı sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Binance TR kullanıcıları, Yapı Kredi aracılığıyla günün her saati banka transferiyle Türk lirası yatırma ve çekme işlemi gerçekleştirebilecek.

İşbirliğiyle banka entegrasyonu sayısı 11'e yükselen platformda, Yapı Kredi hesabı bulunan kullanıcılar mobil uygulama üzerinden "Binance TR" hesaplarına Türk lirası yatırma işlemi yapabilecek.

Bankanın mobil uygulamasında yer alan "Kripto Platform İşlemleri" menüsüne girilerek, Binance TR hesaplarına doğrudan lira transferi de gerçekleştirilebilecek.

Söz konusu entegrasyonla kullanıcılar, hafta sonu ve resmi tatiller dahil kesintisiz işlem yapma imkanına kavuşacak.

Kullanıcıların Yapı Kredi ile lira yatırma ve çekme seçeneğini görüntüleyebilmeleri için Binance TR mobil uygulamasını güncel sürüme yükseltmesi gerekiyor.

