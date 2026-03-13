BIST 13.067
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den petrol fiyatları için korkutan açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, petrol fiyatlarının artmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu belirterek bunun sorumlusunun ABD ile İsrail olduğunu söyledi.

Tahran’daki Kudüs Günü Yürüyüşü’ne katılan Erakçi, burada AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Petrol fiyatlarının şu anda çok yükseldiğini vurgulayan Erakçi, "Bölgedeki ABD ve İsrail’in politikaları göz önüne alındığında, fiyatların gelecekte de artmaya devam etmesi muhtemel görünüyor." dedi.

Bunun sorumlusunun “bölgeyi felakete sürükleyenler” olduğunu ifade ederek ABD ve İsrail’e işaret eden Erakçi, “bunun hesabını bu ülkelerin vermesi gerektiğini” belirtti.

İsrail ve ABD’nin saldırılarına rağmen “Halkımız milyonlarca kişiyle sokaklarda” diyen Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

“Sadece Tahran’da değil tüm şehirlerde İslam Cumhuriyeti, Kudüs, Filistin ve yıllardır savunduğumuz tüm idealleri destek konusundaki kararlılığını gösterdi. İnşallah bu güç ve kararlılıkla devam edeceğiz ve düşmanlarımız, İran halkının gücünü kabul etmek zorunda kalacak."

