Tel Aviv’in kalbine dikkat çeken Trump posterleri!

Tel Aviv’in en işlek caddeleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın dev posteriyle donatıldı. Bir Evanjelik kuruluşun başlattığı kampanya kapsamında billboardlarda yazan yazı ise dikkat çekti.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’in en işlek caddelerindeki billboardlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın fotoğrafları ile kaplandı.

"Tanrı’ya ve Donald Trump’a teşekkürler"

Trump’ın büyük bir fotoğrafının yer aldığı billboardlardaki mesaj ise dikkat çekti: “Tanrı’ya ve Donald Trump’a teşekkürler”…

İsrail basınında yer alan haberlere göre söz konusu billboardlar Evanjelik lider Dr. Mike Evans’ın ve bağlı olduğu kuruluşun kampanyasının bir parçası.

Kendi internet sitesinde Evans’ın İsrail destekçiliği, “Dr. Evans, elli yıldır İsrail’i savunma konusunda ön saflarda yer alıyor” ifadeleriyle anlatılıyor.

İsrail basınının aktardığına göre mevcut çatışma ortamını "tarihi bir an" olarak tanımlayan Evans, yaptığı açıklamada durumu dini bir perspektife oturtarak "Bu bir Purim mucizesidir… Başkan Trump’ın sergilediği cesaret ve liderlik, Tanrı’nın İsrail’i koruduğuna inanan milyonların inancıyla birleştiğinde, Orta Doğu’da tarihin akışını değiştiriyor.” dedi.

Evans ve ekibinin Trump sevgisi yeni değil. Daha önce de Donald Trump’ı, Yahudilerin Kudüs’e dönmesine izin veren Pers İmparatoru Kiros’a benzeten kampanyalar düzenleyen grup, 2017’de ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması sürecinin de en aktif lobi aktörlerinden biriydi. Araştırmalara göre ABD’de yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 23’ü kendisini Evanjelik Protestan olarak tanımlıyor.

