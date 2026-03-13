"Yatırımcı riski göze alsın" diyen İslam Memiş'ten altın ve gümüş için olay açıklama
Altın fiyatları bir yükseliyor bir düşüyor. Yatırımcının kafası karışık... Bugün gram altında yükseliş var ve 7 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 12 bin 72 liradan, cumhuriyet altını ise 47 bin 745 liradan satılıyor. Altının onsu 5 bin 97 dolardan işlem görüyor. Peki altında önümüzdeki haftalarda durum ne olacak? Uzman isim İslam Memiş petrol fiyatlarına işaret etti.
Finansal Analist İslam Memiş, tv100’de ekranlarında savaşın ekonomiye etkilerini değerlendirdi. Memiş, “Petrol fiyatları yükselirse altın ve gümüş fiyatları geriler. Altın ve gümüş fiyatları yükselirse petrol fiyatları tekrar geriler” ifadelerini kullandı. Memiş şunları kaydetti:
"Şu an petrol 100 dolar. Muhtemelen 1–2 gün içinde 115–120 doları gösterecekler teknik olarak. Demek ki bu, ons altının şu anda 5 bin 80 dolar seviyesinin 5 bin 30 dolar ya da 5 bin dolar seviyesine kadar çekileceği anlamına geliyor. "
"Bunu test etsinler yatırımcılar. 5 bin dolar seviyesine gerileyince bu sefer 115-120 dolardan petrol satacaklar. Ons altın tekrar 5 bin 250-5 bin 300 dolara kadar yükselir"
“YATIRIMCI RİSKİ GÖZE ALSIN”
"Bu aradaki matematiği yapmak için şunu gözetmek lazım; petrol fiyatları 200 dolara gidecekse demek ki ons altın 4 bin 500 dolara gerileyecek.