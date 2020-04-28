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Bin liralık yardıma başvuran Ferrari sahibi merak konusu oldu

Demirören Haber Ajansı
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SAMSUN’da, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan bin liralık yardıma başvuran 1,5 milyon lira değerinde Ferrari marka lüks spor otomobil sahibinin kim olduğu merak konusu oldu. Duruma tepki gösteren kent sakinleri, bu başvurunun vicdani açıdan hoş olmadığını söyledi.

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Koronavirüs salgının ardından işini kaybeden ve zor durumda olan vatandaşlara, bin liralık destek ödemesi verilmeye başlandı. İlkadım Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, yapılan başvuruların değerlendirildiği komisyon oluşturuldu.

Bir haftada 10 binin üzerinde başvuruyu inceleyen komisyon, yardım isteyen vatandaşların mal varlığı ve gelir durumunu araştırdı. E-devlet üzerinden yapıldığı öğrenilen bir başvuruda ise, üzerine kayıtlı 1,5 milyon TL değerinde Ferrari marka lüks spor otomobil bulunan kişinin de bin TL yardım talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Kimliği açıklanmayan lüks otomobil sahibinin kim olduğu kentte merak konusu oldu. Vatandaşlar, lüks otomobil sahibinin bin liralık yardıma başvurmasını hoş olmadığını söyledi. 

Vicdan meselesi

Devletin yaptığı bin liralık yardımların kendisini mutlu ettiğini söyleyen Hamdi Keskinsoy, "Bu yardımlar devletimizin büyüklüğünden kaynaklanıyor. Ferrari’si olan bir insanın buna başvurması biraz vicdan meselesidir. İçinde azıcık merhamet olan insan bunu yapmaz. Çünkü bu paraya gerçekten ihtiyacı olan insanların hakkıdır. Şöyle zor bir süreçte birbirimize yardımcı olmamız gerekirken, böyle bir şeyin olmuş olması gerçekten hoş değil" dedi.

Nazmi Erdem ise, "Kimse kimseye sen müracaat etme diyemez. Bununla alakalı bir mevzuat olduğunu düşünmüyorum. Ama tabi duyarlı olunması lazım" diye konuştu.

Kadri Yörükoğu da "İhtiyaç sahiplerinde devletin yanı sıra biz vatandaşların da destek olması gerekiyor. İhtiyacı olmayanların başvuru yapmasının yanlış olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Avukat: Hak sahiplerine yardım geciktirir

Konunun hukuki açıdan bir karşılığı olmadığını, fakat vicdani bir mesele olduğunu belirten Samsun Barosu Avukatı Eren Aykut Akçay, "Yardım kampanyasına başvurulması konusunda cezai veya hukuki bir yaptırım yoktur. Ancak vatandaşlarımızın haksız şekilde yaptığı başvurular gerçek hak sahiplerine yardım gitmesini geciktirmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızın vicdani kanaatlerine göre hareket etmeleri gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu. 

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