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Gürsel Tekin'in bizden daha iyi yönetiliyor dediği Uganda'ya yardım

Geçtiğimiz günlerde, CHP'li Gürsel Tekin Uganda'nın Türkiye'den daha iyi yönetildiğini savunmuştu. Koronavirüsle mücadele Türkiye'nin yardım yaptığı ülkeler kervanına Uganda'da katıldı. Uganda'ya TİKA aracılığıyla yardım gönderildi.

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Koronavirüsle mücadele kapsamında, Türkiye'den yola çıkan bin adet gıda paketi, TİKA aracılığıyla Uganda Kovid İle Mücadele Görev Gücü görevlilerine teslim edildi.

İhtiyaç sahibi ailelerin yardımına Türkiye koştu
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle oluşan ekonomik krizle mücadele eden Uganda'ya destek olmak amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuluyor.

Bin adet gıda yardım paketi
Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp ve TİKA Uganda Koordinatörü Yahya Acun, un, fasulye ve şekerden oluşan 1000 gıda paketini Uganda Başbakanlık Genel İdari İşler Bakanı Mary Karoro Okurut'a teslim etti.

Uganda'ya yardımlar devam edecek
Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Alp, gıda paketlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirterek, Uganda Sağlık Bakanlığına desteklerinin de devam ettiğini söyledi.

Uganda'dan Türkiye'ye teşekkür
Bakan Okurut da Türkiye'nin yaptığı yardım için Uganda Cumhuriyeti adına teşekkürlerini iletti. CHP'li Gürsel Tekin "Uganda Türkiye'den daha iyi yönetiliyor" demişti. CHP'li Gürsel Tekin geçtiğimiz günlerde “Uganda'da ilk vaka 13 Mart'ta ilan edildi. Uçuşları durdular. Yurtdışından gelenleri karantinaya aldılar. Her tür toplantıyı yasakladılar. Toplumu bilgilendirip 30 Mart'ta belli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Uganda'da 53 vaka var Uganda Türkiye'den iyi yönetiliyor” ifadelerini kullanarak dalga konusu olmuştu.

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