HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var

Sakarya'da silahla kendini vurup intihar etti yeni nişanlanmıştı

SAKARYA’da işsiz olup bunalıma girdiği öne sürülen Yunus A. (30) vücuduna dayadığı silahı ateşleyerek canına kıydı.

Abone ol

Serdivan Bahçelievler Mahallesi’nde oturan Yunus A., ailesinin evde olmadığı sırada vücuduna dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.

Annesi koronavirüs tedavisi görüyormuş

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil ekibi geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Yunus A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Yunus A.’nın işsiz olduğu ve bir süre önce nişanlandığı, annesinin koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Evde inceleme yapan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs uyarısı: Ağır kayıplar yaşarız
Koronavirüsün 4 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Aytuğ Altundağ açıkladı
SGK'lılar eczaneden ücretsiz maske alamayacak! Yeni maske kararı şaşırttı
Diyanetten yeni 'eşcinsellik ve zina' açıklaması! Ali Erbaş'ın lafı olay olmuştu
Hazine destekli kredi geri ödemeleri 6 ay erteleniyor! Bakan Albayrak açıkladı
Milyonları ilgilendiren genelge 48 saat içinde çıkıyor Dicle Canova kulis aktardı
ÖNCEKİ HABERLER
Denizli Diyanet Ramazan imsakiyesi iftar saatleri! İftar bugün kaçta?
Aksaray'da telef olan 23 ineğin sahibi kadın: Sütünü satarak çocuklarımı okutuyordum
Bursa İmsakiyesi 2020 iftar saati! Bursa sahur saatleri imsak vakti!
İran'da 133 trafik polisi Kovid-19'a yakalandı
Balıkesir imsak vakti sahur saati! Balıkesir İmsakiyesi iftar saatleri diyanet takvimi
İzmir Diyanet İmsakiyesi 2020 sahur vakti! İzmir iftar saatleri imsak
Yorumlar