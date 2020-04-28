Sakarya'da silahla kendini vurup intihar etti yeni nişanlanmıştı

SAKARYA’da işsiz olup bunalıma girdiği öne sürülen Yunus A. (30) vücuduna dayadığı silahı ateşleyerek canına kıydı.

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Serdivan Bahçelievler Mahallesi’nde oturan Yunus A., ailesinin evde olmadığı sırada vücuduna dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.

Annesi koronavirüs tedavisi görüyormuş

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil ekibi geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Yunus A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Yunus A.’nın işsiz olduğu ve bir süre önce nişanlandığı, annesinin koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Evde inceleme yapan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.