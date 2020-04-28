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İran'da 133 trafik polisi Kovid-19'a yakalandı

Anadolu Ajansı
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İran'da 133 trafik polisinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Polisi Başkanı Kemal Hadiyanfer, "Trafik polisi meslektaşlarımızdan 133'ü Kovid-19 hastası oldu. Birçoğu iyileşip sağlığına kavuştu, geri kalanların da tedavileri sürüyor. Ne mutlu ki bu vakalar arasında ölümle karşılaşmadık." dedi.

Trafik polislerinin işleri gereği insanlarla en fazla temas kuran kişiler olduğunu belirten Hadiyanfer, Kovid-19 ile mücadelede zaman zaman sağlık malzemeleri temininde sorun yaşadıklarını aktardı.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'da virüs nedeniyle bugüne kadar 5 bin 877 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 92 bin 584'e yükseldi.

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