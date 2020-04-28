HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var

Aksaray'da telef olan 23 ineğin sahibi kadın: Sütünü satarak çocuklarımı okutuyordum

 AKSARAY'da elektrik akımına kapılan 23 büyükbaş hayvan telef oldu. 4 çocuğuna ineklerin sütünü satarak baktığını belirten Hacer İlgün ise gözyaşlarını tutamayıp devlet büyüklerinden yardım istedi.

Abone ol

Gülağaç İlçesine bağlı Gülpınar beldesinde besicilik yapan Hacer İlgün, dün akşam ineklerini sağdıktan sonra iftarını yapmak üzere evine gitti.

Hayvanları ahırda bulunan güvenlik kameralarından sürekli izleyen İlgün, hayvanların uzun süre hareketsiz yatması üzerine şüphelenip, eşinden ahıra gidip bakmasını istedi. Ahıra giren İlgün ve eşi, 23 büyükbaş hayvanı ölü olarak buldu.

"Hayvanlar ölü gibi yatıyor"

Olayla ilgili Hacer İlgün, "İnekleri sağdıktan sonra eve gidip iftar yaptım. Ahırda kamera olduğu için inekleri oradan sürekli izliyordum. Gece saatlerinde baktım hayvanlar yatıyor. 5-10 dakika sonra elektrik mi kaçırmış bir şey olmuş. Gece bir daha kalktım baktım hayvanların karnı şişmiş. Hayvanlar ölü gibi yatıyor. Eşime 'hayvanlar ölü gibi yatıyor' diye söylendim. Hemen ahıra girip baktık ve 23 büyükbaş hayvan ölmüş. Bağlı olmayanlar kalmış Allah'a şükürler olsun. Ağladık ama elden bir şey gelmedi. Bizim her şeyimiz bu hayvanlardı. Bütün emeklerimiz gitti. Devlet büyüklerimizden bize el uzatmasını istiyorum." dedi.

"Sütünü satarak çocuklarıma bakıyordum"

Hacer İlgün, "Çocuklarıma bakabilmek için bu hayvanları kardeşim vermişti. Hayvanların sütünü satarak çocuklarımı okutuyordum, evi geçindiriyorduk. Şimdi geçim kaynağımız olan hayvanlarımız gitti. 4 çocuğumuz var. Bunlara nasıl bakacağım? Başka bir gelirimiz yok. Sadece bu hayvanlara bağlıydık. Çok üzüldüm öldüklerini görünce. Hemen jandarmayı aradım. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ekipler gelip, tutanak tuttu. Hayvanları ahırdan çıkardık gömdük" diye konuştu.

İneklerin akıma kapılma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ineklerin akıma kapıldıktan sonra sürekli zıplamaları ve bazı ineklerin yere yığılması yer alıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüsün 4 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Aytuğ Altundağ açıkladı
SGK'lılar eczaneden ücretsiz maske alamayacak! Yeni maske kararı şaşırttı
Diyanetten yeni 'eşcinsellik ve zina' açıklaması! Ali Erbaş'ın lafı olay olmuştu
Hazine destekli kredi geri ödemeleri 6 ay erteleniyor! Bakan Albayrak açıkladı
Milyonları ilgilendiren genelge 48 saat içinde çıkıyor Dicle Canova kulis aktardı
AVM'lerin ne zaman açılacağı belli oldu! Koronayla mücadele kapsamında kapatılmıştı
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa İmsakiyesi 2020 iftar saati! Bursa sahur saatleri imsak vakti!
İran'da 133 trafik polisi Kovid-19'a yakalandı
Balıkesir imsak vakti sahur saati! Balıkesir İmsakiyesi iftar saatleri diyanet takvimi
Sergio Llull THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın takımına seçildi
Aydın iftar saati kaçta Diyanet Aydın 2020 imsakiye tablosu
Hatay iftar saati kaç 2020 Diyanet sahur imsak vakti sahur saatleri
Yorumlar