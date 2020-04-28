Koronavirüsün 4 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Aytuğ Altundağ açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü küresel salgın olarak ilan ederken uzmanlar yeni belirtilerin olduğunu açıkladı. Bu açıklamaya göre koronavirüs belirtilerinde ateş, öksürük, boğaz ağrısı, tat ve koku alma kaybı, nefes darlığı dışında yeni belirtileri olduğu belirtildi.

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs durdurulamıyor. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyonu aşarken Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Aytuğ Altundağ, canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı.

4 yeni belirti daha ortaya çıktı

Üşüme, üşümeyle birlikte tekrar eden titreme, kas ağrısı ve baş ağrısı

Baş ağrısı veya boğaz ağrısı

İşte Altundağ'ın konuşmasının satır başları;

En önemli bulgular ateş kuru öksürük ve nefes darlığı solunum sıkıntısıydı. Bu yeni semptomlar açıklamasının bir nedeni de şu muhtemel olabilirse diye önümüzdeki 2.dalgaya daha hazırlıklı olması tüm dünyanın daha erken tüm semptomları saptayıp hastaların sosyal izolasyonunda erken davranıp özellikle süper yayıcıları erken teşhis etmek. Bu amaçla bu algoritmada bir güncelleme yapıldı iki gün önce.

Bunun nedeni de sonbaharda influenza ile griple birlikte acaba bir ikinci dalga olur mu kaygısı var. Tabi bu hastalıkta bunları açıklarken her baş ağrısı veya her boğaz ağrısı bir koronavirüs enfeksiyonu değildir. Bu koku kaybı için de geçerli. Çünkü özellikle mevsimsel dönemde kişilerin koku duyusunda azalma olabilir. Burada vurgulanan şey şu ani olarak keskin bir koku körlüğü.

Koronavirüsün gün gün belirtileri neler?

1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

5. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.

6. gün: Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir.

7. gün: Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün: Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

9. gün: Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.

2. dalga riski var mı?

Singapur örneği çok çarpıcı. Bizim tüm değerlendirmelerimizde özellikle Güney Kore ile birlikte yaygın testler yaparak salgını en erken kontrol altına alan ve çok az ölüm oranıyla salgından başarıyla çıkan bir ülkeydi Singapur. Tabi bir ada ülkesi sınırlamalarını çok net getirmişti ve testleri çok yaygın yapmıştı. Daha sonra gevşeme döneminde kısıtlamaların kaldırılması döneminde özellikle kalabalık ortamlarda bulunan mevsimlik işçilerle ilgili bir sıkıntı yaşadılar. O yüzden bizim normalleşmeye geçerken tabi ki kademeli geçişlerimiz olacak. Planlamalar da bu şekilde.