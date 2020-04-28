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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Öztürk'ten ikinci dalga uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Sokak ve semt pazarlarındaki insan yoğunluğuna dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, zorunlu haller dışında sokağa çıkılmaması gerektiğini belirterek "Rehavete kapılan ülkelerde örnekleri var, ikinci dalga ortaya çıkabiliyor" uyarısı yaptı.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili Hürriyet'e "Şu anda alınan tedbirlerin, kısıtlamaların belli bir kademeyle ortadan kalkması tamamen bize bağlı" açıklaması yaptı.

"Rakamlarımız iyi"

 "Biz vatandaşlar olarak bu kurallara uyarsak normale en kısa sürede döneriz." diyen Prof. Öztürk, şunları kaydetti: Bu salgın ile başka türlü mücadele mümkün değil.

Değişik nedenlerle sorun yaşayan ülkelerde örnekleri var, ikinci dalga ortaya çıkabiliyor.

Bu da rehavete kapılmaktan ve tedbirleri gevşetmekten. Biz mevcut durumu korumalıyız. Rakamlarımız iyi. Daha da iyi olması için hiç gevşemeden sıkıca devam etmeliyiz.

"Tedbirsizce sokağa koşmak olmaz"

Tedbirlerde bir gevşeme olursa süreç çok uzar. Vatandaşlarımız rehavete kapılmamalı. Birkaç gün yasak sürecinde çok sıkı tedbirlere uyup, sonrasında hemen tedbirsizce sokağa koşmak olmaz. 

Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ne zaman ‘Bu salgın bitti, normale dönüyoruz’ derse o zaman normale dönülür.

Ayrıca olay bizde bitmiyor. Komşu ülkelerde de dünyada da bitmesi lazım. Doktorlar, bilim insanları ellerinden geleni zaten yapıyor. Bizlere düşen Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına kulak vermek ve söylenenleri harfiyen uygulamak. Zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmayalım, çıkarken de maske ve sosyal mesafe gibi kuralları mutlaka uygulayalım.

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