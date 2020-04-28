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Osmaniye'de sağlık çalışanı yedinci kattan düşüp öldü

OSMANİYE'de sağlık personeli olarak çalışan Naime Taş (35) yedinci kattan düşerek feci şekilde can verdi. Talihsiz kadının ölümünden hemen önce eşiyle tartıştığı öne sürülürken polis cinayet mi kaza mı sorusuna yanıt arıyor.

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Acı olay, dün Düziçi ilçesinin Boğaziçi Mahallesi Hastane Sokak'ta meydana geldi.

7'nci kattan birinci katın balkonuna düştü

Düziçi Devlet Hastanesi’nin ameliyathanesinde sterilizasyon personeli olarak çalışan Naime Taş, 7'inci kattaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle 1'nci kattaki dairenin balkonuna düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Naime Taş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Eşiyle tartıştığı öne sürülüyor

Naime Taş'ın düşmeden hemen önce 2 aydır evli olduğu, kendisi gibi işitme ve konuşma engeli bulunan eşi Aşkın Taş ile tartıştığı öne sürüldü.  Aşkın Taş, gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Polis, genç kadının balkondan düşme nedenini araştırıyor.

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