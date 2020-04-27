1000 lira ödemesi için PTT önlerinde metrelerce kuyruk oluştu!
31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından mesainin başlamasıyla birlikte Türkiye'nin birçok PTT şubesinin önündeki insan kuyruğu metrelerce uzadı. Polis ekipleri de kalabalığa sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu.
Koranavirüs önlemleri kapsamında yapılan çalışmalar devam ederken, son zamanlarda en dikkat çeken yoğunluk ise PTT şubeleri önlerinde yaşanıyor. Fatura ödeme, e-devlet şifresi veya çeşitli işlemler nedeniyle PTT şubeleri önüne gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturuyor. Bu durum karşısında güvenlik güçleri, zabıta ekipleri ve özel güvenlik görevlileri yoğun bir mesai yapmak zorunda kalıyor.
Metrelerce uzayan kuyruk: Haftanın ilk günü olması nedeniyle bugün yaşanan kalabalık ise adeta rekor seviyeye ulaştı. Yüzlerce kişinin sabahın erken saatlerinden itibaren PTT önüne gelmesi üzerine güvenlik görevlileri mesafe denetiminde bulundu.
Kuyruğun uzunluğu 1 kilometreyi aştı: Oluşturulan sosyal mesafe ile kuyruğun uzunluğu 1 kilometreyi aştı. Kuyrukta bekleyen bazı vatandaşlar, beklemenin adeta çileye dönüştüğünü, yetkililerden çözüm bulmalarını istediklerini söyledi.
1000 TL’lik yardım kuyruğa sebep oldu: İhtiyaç sahibi ailelere verilen 1000 TL’lik yardım ödemeleri nedeniyle uzun kuyrukların oluştuğu bazı PTT şubelerinin önünde yoğunluk yaşandı.