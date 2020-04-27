1000 lira ödemesi için PTT önlerinde metrelerce kuyruk oluştu!

Koranavirüs önlemleri kapsamında yapılan çalışmalar devam ederken, son zamanlarda en dikkat çeken yoğunluk ise PTT şubeleri önlerinde yaşanıyor. Fatura ödeme, e-devlet şifresi veya çeşitli işlemler nedeniyle PTT şubeleri önüne gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturuyor. Bu durum karşısında güvenlik güçleri, zabıta ekipleri ve özel güvenlik görevlileri yoğun bir mesai yapmak zorunda kalıyor.