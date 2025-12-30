BIST 11.173
DOLAR 42,94
EURO 50,61
ALTIN 6.023,47
HABER /  MAGAZİN

Beyonce, Forbes'un milyarder listesine giren beşinci müzisyen oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beyonce, Forbes'un milyarder listesine giren beşinci müzisyen oldu

Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı Beyonce'nin, Forbes'un milyarder listesine giren beşinci müzisyen olduğu bildirildi.

Abone ol

Forbes'un haberine göre, Beyonce'nin, kurduğu şirket ve markalar ile ağırlıklı olarak müzik kariyeri boyunca edindiği serveti 1 milyar dolara ulaştı.

Eşi ABD'li rapçi Jay-Z gibi derginin milyarderler listesine giren 44 yaşındaki şarkıcı Beyonce, bu listedeki beşinci müzisyen oldu.

Beyonce ve Jay-Z'nin yanı sıra Taylor Swift, Bruce Springsteen ve Rihanna da milyarder müzisyenler arasında yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski Bangladeş Başbakanı Ziya 80 yaşında hayatını kaybetti
Eski Bangladeş Başbakanı Ziya 80 yaşında hayatını kaybetti
Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi ile görüştü
Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi ile görüştü
Alman otomotiv devi iflas ediyor, maaşlar için açıklama geldi!
Alman otomotiv devi iflas ediyor, maaşlar için açıklama geldi!
Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e silahlı saldırı!
Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e silahlı saldırı!
Yalova'daki çatışma sonrası Ankara ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 127 gözaltı
Yalova'daki çatışma sonrası Ankara ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 127 gözaltı
EPDK sayaç kontrol, kesme-bağlama bedellerini belirledi! 1 Ocak'tan itibaren geçerli
EPDK sayaç kontrol, kesme-bağlama bedellerini belirledi! 1 Ocak'tan itibaren geçerli
DEAŞ ve PKK'nın ortak hareket ediyor! 'Büyük eylemler planlanıyor'
DEAŞ ve PKK'nın ortak hareket ediyor! 'Büyük eylemler planlanıyor'
İstanbul Valiliği, yılbaşı önlemlerini duyurdu
İstanbul Valiliği, yılbaşı önlemlerini duyurdu
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
THY'den uçak hibe edileceği yönündeki haberlere ilişkin açıklama
THY'den uçak hibe edileceği yönündeki haberlere ilişkin açıklama
Kavgaya Hilal Kaplan da katıldı 'iğne acıtacak yere batırılsın" deyip içini döktü
Kavgaya Hilal Kaplan da katıldı 'iğne acıtacak yere batırılsın" deyip içini döktü
Planlı bakım çalışması yapılacak! Tofaş fabrikası üretime ara veriyor...
Planlı bakım çalışması yapılacak! Tofaş fabrikası üretime ara veriyor...