Evi yıkıldı, huzurevine yerleşti! Kızı sahip çıkmadı iddialarına okkalı yanıt...

Usta sanatçı Zihni Göktay, ''yalnız bırakıldı'' iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Kızı hakkında ortaya atılan söylentilere verdiği yanıt magazin kulislerini hareketlendirirken, söyledikleri sosyal medyada da merak konusu oldu. Açıklamasındaki net tavır ve vurgularla kızı için bakın neler söyledi...

Evi yıkıldı, huzurevine yerleşti! Kızı sahip çıkmadı iddialarına okkalı yanıt... - Resim: 1

Usta oyuncu Zihni Göktay, hakkında ortaya atılan ''yalnız bırakıldı'' iddiaları sonrasında yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Kızıyla ilgili söyledikler ve sergilediği net tavrı, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Evi yıkıldı, huzurevine yerleşti! Kızı sahip çıkmadı iddialarına okkalı yanıt... - Resim: 2

Usta sanatçı Zihni Göktay, eşinin ölümüyle yıkılmış ve zor günler geçirmeye başlamıştı. Usta oyuncu daha sonra ise evinin kentsel dönüşüme girmesinin ardından Maltepe’deki bir huzurevine yerleşme kararı aldı. Bu durum sebebiyle oyuncunun çocukları eleştirildi.

Evi yıkıldı, huzurevine yerleşti! Kızı sahip çıkmadı iddialarına okkalı yanıt... - Resim: 3

Göktay, kızının kendisine kendi evinde bakmak için ısrar ettiğini ancak bu teklifi bizzat geri çevirdiğini belirtti.

Evi yıkıldı, huzurevine yerleşti! Kızı sahip çıkmadı iddialarına okkalı yanıt... - Resim: 4

Habertürk'te yer alan habere göre; huzurevinde son derece mutlu olduğunu ve kendisine çok iyi bakıldığını vurgulayan Zihni Göktay, kızı hakkında yapılan; "Babasına bakmıyor" eleştirilerine tepki gösterdi.

