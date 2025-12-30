Evi yıkıldı, huzurevine yerleşti! Kızı sahip çıkmadı iddialarına okkalı yanıt...
Usta sanatçı Zihni Göktay, ''yalnız bırakıldı'' iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Kızı hakkında ortaya atılan söylentilere verdiği yanıt magazin kulislerini hareketlendirirken, söyledikleri sosyal medyada da merak konusu oldu. Açıklamasındaki net tavır ve vurgularla kızı için bakın neler söyledi...
Usta oyuncu Zihni Göktay, hakkında ortaya atılan ''yalnız bırakıldı'' iddiaları sonrasında yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Kızıyla ilgili söyledikler ve sergilediği net tavrı, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.
Usta sanatçı Zihni Göktay, eşinin ölümüyle yıkılmış ve zor günler geçirmeye başlamıştı. Usta oyuncu daha sonra ise evinin kentsel dönüşüme girmesinin ardından Maltepe’deki bir huzurevine yerleşme kararı aldı. Bu durum sebebiyle oyuncunun çocukları eleştirildi.
Göktay, kızının kendisine kendi evinde bakmak için ısrar ettiğini ancak bu teklifi bizzat geri çevirdiğini belirtti.
Habertürk'te yer alan habere göre; huzurevinde son derece mutlu olduğunu ve kendisine çok iyi bakıldığını vurgulayan Zihni Göktay, kızı hakkında yapılan; "Babasına bakmıyor" eleştirilerine tepki gösterdi.