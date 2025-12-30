Alman otomotiv devi iflas ediyor, maaşlar için açıklama geldi!

Finansal koşullar nedeniyle bazı markalar için artık son görünmeye başladı. Otomotiv sanayisine plastik parça tedarik eden marka iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu başvurudan ise bin kişiyi doğrudan etkileyeceği ifade ediliyor. Ancak, firma sahipleri kısa vadede çalışanların maaşlarını güvenceye aldıklarını dile getirdi.

Abone ol

Otomobil denince markaları nedeniyle ilk akla gelen ülkelerden olan Almanya'da işler hiç yolunda gitmiyor. Otomotiv sanayisine plastik parça sağlayan Diepersdorf Plastik Üretim'in iflas başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Söz konusu başvurudan ise bin çalışanın etkilenmesi bekleniyor.

ÇALIŞANLARI ETKİLENECEK

Alman otomotiv endüstrisi için kritik tedarikçiler arasında gösterilen şirketin, radyatör ızgaraları, ayna kapakları ve direksiyon muhafazaları gibi birçok plastik parçanın üretimini yaptığı bildirildi. İflas sürecinin, firmanın Almanya genelindeki tesislerinde görev yapan çalışanları doğrudan etkileyeceği belirtildi.

MAAŞLAR İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Yetkililer, iflas süreci kapsamında çalışanların maaşlarının kısa vadede güvence altına alındığını açıkladı. Uygulamanın, şirket faaliyetlerinin tamamen durmasını engellemek ve yeniden yapılanma seçeneklerini değerlendirmek amacıyla devreye alındığı ifade edildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!

Öte yandan şirket yönetiminin, başta otomotiv üreticileri olmak üzere tedarik zincirindeki paydaşlarla görüşmeler yürüttüğü, Diepersdorf'un faaliyetlerini sürdürebilmesi için çözüm arayışlarının devam ettiği aktarıldı.