HABER /  GÜNCEL

Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi ile görüştü

Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri, Gazze’de kalıcı ateşkesi ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkilerini her alanda geliştirmek için çalıştıklarını, iş birliğinin artarak süreceğini ifade etti.

Kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanmasıyla birlikte Gazze’nin yeniden imarının başlamasını ümit ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ve Kuveyt’in bu süreçte iş birliğinin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in bölgemizi istikrarsızlaştırma gayretlerinin arttığını, Somaliland’ı tanıma kararının da bunlardan biri olduğunu, Somali’nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

