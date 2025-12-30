Planlı bakım çalışması yapılacak! Tofaş fabrikası üretime ara veriyor...

Tofaş, Bursa'daki üretim tesisinde yıl sonu envanter sayımı ve planlı bakım çalışmaları kapsamında 2-11 Ocak 2026 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verileceğini duyurdu. Otomotiv devi Tofaş'ta çalışan işçiler Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından fabrikalarda eylem başlatmıştı.

Abone ol

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş'de, yıl sonu envanter sayımı ve bakım çalışmaları nedeniyle üretime geçici olarak ara verilecek.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Şirketimiz Bursa Fabrikası'nda yıl sonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım çalışmaları sebebiyle 2 Ocak 2026 - 11 Ocak 2026 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrikamız 12 Ocak 2026 Pazartesi günü üretime başlayacaktır.'

İŞÇİLER KAZAN KALDIRMIŞTI

Bursa'nın en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Tofaş'ta, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine çalışanlar eylem başlatmıştı. Edinilen bilgilere göre, çalışanlar adına Türk Metal Sendikası'nın talep ettiği yüzde 20 zam ve 35 lira iyileştirme talebine karşılık, işveren sendikası MESS'in yüzde 5 zam ve 11,50 liralık teklif sunması üzerine görüşmeler durmuştu. Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler, fabrika içinde ilk eylemlerini gerçekleştirmişti. Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasında yürütülen ve 2025-2027 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması, fabrikada tepkileri beraberinde getirdi.

İLK EYLEM TOFAŞ'TA YAPILDI

İlk eylem çerçevesinde Tofaş çalışanları yemekhanelerde çatal-kaşık vurarak tepkilerini dile getirmişti. Eylem sırasında işçilerin kararlı ve coşkulu tavırları dikkat çekerken, sloganlar ve alkışlarla taleplerini dile getiren çalışanlar, sürecin bu şekilde devam etmesi halinde eylemlerin artarak süreceğini ifade etmişti.