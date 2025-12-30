BIST 11.151
DOLAR 42,94
EURO 50,59
ALTIN 6.045,02
HABER /  GÜNCEL

BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 8 seferi ile 1 Ocak'taki 2 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Abone ol

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00'deki ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ile 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı nedenle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Ayrıca 1 Ocak'ta yapılması planlanan saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve 08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferlerinin de aynı gerekçeyle iptal edildiği duyuruldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Erden Timur'un tutuklanma gerekçesi belli oldu savcılığın sevk yazısına ulaşıldı
Erden Timur'un tutuklanma gerekçesi belli oldu savcılığın sevk yazısına ulaşıldı
Trump yetersiz dediği Fed başkanı Powell'a dava açmaya hazırlanıyor
Trump yetersiz dediği Fed başkanı Powell'a dava açmaya hazırlanıyor
Amasya'da otomobil nehre düştü: 1 ölü 1 yaralı
Amasya'da otomobil nehre düştü: 1 ölü 1 yaralı
ABD ile İsrail arasında 8.6 milyar dolarlık sözleşme
ABD ile İsrail arasında 8.6 milyar dolarlık sözleşme
İsrail Cumhurbaşkanı, Netanyahu'nun affının yakın olduğu iddiasını yalanladı
İsrail Cumhurbaşkanı, Netanyahu'nun affının yakın olduğu iddiasını yalanladı
Futbolda bahis soruşturması: 18 şüpheli tutuklandı
Futbolda bahis soruşturması: 18 şüpheli tutuklandı
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda
AFAD'dan kar yağışı sebebiyle yapılan çalışmalara dair açıklama
AFAD'dan kar yağışı sebebiyle yapılan çalışmalara dair açıklama
Türkiye'den tarihi dev satış! 2.6 milyar avroluk sözleşme imzalandı...
Türkiye'den tarihi dev satış! 2.6 milyar avroluk sözleşme imzalandı...
Donald Trump: Türkiye çok iyi müttefikimiz, Erdoğan mükemmel bir lider
Donald Trump: Türkiye çok iyi müttefikimiz, Erdoğan mükemmel bir lider
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Rapçi Ege Karataşlı tutuklandı
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Rapçi Ege Karataşlı tutuklandı
Uyuşturucu soruşturmasında Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Uyuşturucu soruşturmasında Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı