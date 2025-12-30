ABD ile İsrail arasında 8.6 milyar dolarlık sözleşme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Boeing şirketine İsrail F-15 uçak programı için 8,6 milyar dolarlık bir sözleşme verildiğini duyurdu.

Pentagon tarafından, söz konusu sözleşme hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bu sözleşme, İsrail Hava Kuvvetleri için 25 yeni F-15IA uçağının tasarımı, entegrasyonu, enstrümantasyonu, testi, üretimi ve teslimatını ve ek 25 F-15IA uçağı için opsiyonu içeriyor." denildi.

Sözleşmenin İsrail'e yapılan yabancı askeri satışları kapsadığının belirtildiği açıklamada, program üzerindeki çalışmaların Missouri eyaletindeki St. Louis'de gerçekleştirileceği ve 31 Aralık 2035'e kadar tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

ABD, uzun zamandır Orta Doğu'daki en yakın müttefiki olarak nitelendirdiği İsrailin' en büyük silah tedarikçisi konumunda bulunuyor.