Danla Bilic eski aşkına mı geri döndü? Doğan Alemdar kimdir?

YURT DIŞINDA TATİL YAPARKEN GÖRÜLDÜLER

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada hızla yayılan söylentilere göre, Danla Bilic ve Doğan Alemdar barıştı! İddiaya göre çift, yeni yıl tatili için İtalya'nın romantik şehri Floransa'da birlikte görüntülendi. Birçok kullanıcı, Danla Bilic'i uzun boylu, yapılı bir adamla gördüğünü iddia ederken, bu kişinin Doğan Alemdar olduğu öne sürüldü.Henüz çift tarafından resmi bir açıklama gelmese de, bu sürpriz gelişme "Aşk yeniden mi?" sorusunu akıllara getirdi.