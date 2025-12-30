Danla Bilic eski aşkına mı geri döndü? Doğan Alemdar kimdir?
Danla Bilic, en son ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmasıyla konuşulmuştu. Bu kez ise hakkında ortaya atılan aşk iddialarıyla magazin manşetlerindeki yerini aldı. Danla Bilic'in eski sevgilisi futbolcu Doğan Alemdar ile barıştığı hatta şuanda yurt dışında tatil yaptıkları iddia edildi. İşte detaylar...
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son dönemde özel hayatıyla yeniden magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Ünlü isim hakkında ortaya atılan bomba iddia, hayranlarını şaşkına çevirdi.
ESKİ AŞKINA GERİ DÖNDÜ İDDİASI!
Danla Bilic, 2024 yılında milli kaleci Doğan Alemdar ile yaşadığı ilişkiyle büyük yankı uyandırmıştı. Kendisinden yaşça küçük olan 23 yaşındaki Başakşehirli futbolcuyla çekilen tatil fotoğrafları ve görüntüler, günlerce manşetlerden inmemişti.
Çiftin ilişkisi, Bodrum ve yurtdışı tatilleriyle belgelenmiş, ancak yaklaşık 1.5 yıl önce sessizce sona ermişti.
YURT DIŞINDA TATİL YAPARKEN GÖRÜLDÜLER
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada hızla yayılan söylentilere göre, Danla Bilic ve Doğan Alemdar barıştı! İddiaya göre çift, yeni yıl tatili için İtalya'nın romantik şehri Floransa'da birlikte görüntülendi. Birçok kullanıcı, Danla Bilic'i uzun boylu, yapılı bir adamla gördüğünü iddia ederken, bu kişinin Doğan Alemdar olduğu öne sürüldü.Henüz çift tarafından resmi bir açıklama gelmese de, bu sürpriz gelişme "Aşk yeniden mi?" sorusunu akıllara getirdi.