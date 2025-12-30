Yıldız Tilbe'ye açılan davada son söz söylendi! Tazminat detayı dikkat çekti
Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin seslendirdiği ''Mecnunum Leylamı Gördüm'' türküsüyle ilgili açılan davada Yargıtay son kararı verdi. Bir süredir devam eden hukuki süreçte verilen kararın ardından tazminat detayı da yeniden gündeme geldi. Bakın davada son karar ne oldu...
Şarkıcı Yıldız Tilbe'ye açılan ve bir süredir devam eden dava, Yargıtay'ın verdiği kararın ardından yeniden gündeme geldi. Yıldız Tilbe'ye verilen tazminat cezası detayı herkes tarafından merak ediliyorken, son söz bakın ne oldu...
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe ile Avrupa Müzik aleyhine, "Mecnunum Leylamı Gördüm" adlı eser üzerinden açılan ve uzun yıllardır süregelen telif hakkı davası, Yargıtay’ın verdiği nihai kararla sonuçlandı.
2004 yılında yayımlanan "Yıldız’dan Türküler" albümünde yer alan eserin, ozan Âşık Ali İzzet Özkan’a ait olduğunu savunan ve mirasçısı olduğunu iddia eden Elmas Özkan, izinsiz kullanım iddiasıyla dava açmıştı.
Yıldız Tilbe ve firmanın avukatları ise, söz konusu eserin en az 200 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve halka mal olmuş "anonim" bir eser niteliği taşıdığını vurgulayarak davanın reddini talep etti.