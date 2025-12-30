BIST 11.151
THY'den uçak hibe edileceği yönündeki haberlere ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları (THY), Ortaklığın filosunda bulunan bir uçağın Arnavutluk Cumhuriyeti'ne hibe edileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Muhtelif basın-yayın organlarında yer alan, Ortaklığımızın, filosunda bulunan bir uçağı Arnavutluk Cumhuriyeti'ne hibe etme kararı aldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mevzubahis uçak Ortaklığımız mülkiyetine hiçbir zaman girmemiş olup yalnızca operasyonel ihtiyaçlar kapsamında hizmet verilmiştir. Ortaklığımız, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuatlar kapsamında Kurumsal Yönetim İlkelerine azami uyumu göstermekle birlikte maddi duran varlık işlemlerini şeffaf bir şekilde yatırımcılarımızla paylaşmaktadır."

