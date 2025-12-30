BIST 11.173
HABER /  EKONOMİ

EPDK sayaç kontrol, kesme-bağlama bedellerini belirledi! 1 Ocak'tan itibaren geçerli

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
EPDK sayaç kontrol, kesme-bağlama bedellerini belirledi! 1 Ocak'tan itibaren geçerli

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında 2026'da uygulanacak sayaç kontrol, güvence ile kesme-bağlama bedellerini tespit etti.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, gelecek yıl uygulanacak sayaç kontrol bedelleri sayaç türüne göre farklılaştırıldı. Bu kapsamda direkt bağlı tek fazlı aktif veya 3 fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar için kontrol bedeli 194 lira olarak belirlendi.

Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlarda ise bu tutar 246 lira olarak uygulanacak.

Güvence bedelleri tüketici gruplarına göre belirlendi

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında alınan kararla, 2026'da uygulanacak güvence bedelleri tüketici grupları bazında yeniden düzenlendi.

Sanayi ile kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketiciler için birim güvence bedeli kilovat başına 746 lira olarak tespit edildi. Mesken abonelerinde bu tutar 263 lira olurken, şehit aileleri ve muharip gaziler için 131 lira olarak belirlendi.

Tarımsal faaliyetler, aydınlatma ve diğer abonelik gruplarında ise güvence bedeli kilovat başına 354 lira olarak uygulanacak.

Kesme-bağlama bedelleri

2026'da uygulanacak kesme-bağlama bedelleri de gerilim seviyesine göre tespit edildi.

Alçak gerilim aboneleri için kesme-bağlama bedeli 140 lira, orta gerilim aboneleri için 1048 lira olacak.

Kurulun 25 Aralık tarihli toplantısında alınan kararlar, 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.

