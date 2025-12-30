Yeni düzenlemeler yolda! 2026'da hepsi değişiyor zorunlu olacak
Yılbaşından itibaren tüketiciyi, esnafı ve reel sektör temsilcilerini ilgilendiren birçok düzenleme uygulamaya konulacak. Araç alım-satımından para transferine, plastik poşete kadar toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren birçok uygulama hayata geçirilecek.
İkinci el motorlu kara taşıtlarının pazarlanması veya satışının, ilk tescilinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden yapılamaması ve ilan kısıtlaması uygulamaları 1 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek. Noterde yapılan sıfır araçların ilk tescili işlemlerinden ve tescil edilmiş araçların (ikinci el) satış ve devrine ilişkin işlemlerden, 1000 liradan az olmamak üzere satış ve devir bedeli üzerinden nispi noter harcı alınacak.
KAZANÇ ÜST SINIRI ARTTI
Ayakta teşhis ve tedavi gerçekleştirilen özel sağlık kuruluşları ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait belgeler, veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerine verilen ruhsatlar, kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgeleri, kuyum, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri ile ticari hava yolu ve genel havacılık işletme ruhsatlarından belirlenen tutarlarda yıllık harç alınacak. Asgari ücretin 7.5 katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 9 katına çıkarılacak.
BÜYÜKŞEHİRLERE DÜZENLEME
Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2026'dan itibaren 13 büyükşehirde mal alım satımı, otel, lokanta faaliyeti gibi basit usul kapsamı dışında olan işler, diğer 17 büyükşehirde de bu kapsamın dışına çıkarılacak. Böylece tüm büyükşehirlerde aynı işi yapanlar eşit uygulamaya tabi olacak. Ayrıca büyükşehirlerde ticari taksi, dolmuş, minibüs, otobüs gibi araçlarla şehir içi yolcu taşımacılığı yapanların kazançları gerçek usulde vergilendirilecek.
PARA TRANSFERİNDE YENİ DÖNEM
Türkiye'de banka hesabı olan milyonlarca kişiyi etkileyecek olan Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun tebliği 2026'da devreye girecek. 200 bin lira ve üstü para transferlerinde paranın kaynağı ve gönderim nedenleri açıklamalı olarak beyan edilecek. Artık havale veya EFT açıklamasına yalnızca "para", "ödeme" ya da "borç" yazmak yeterli olmayacak.